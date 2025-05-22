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Кая Каллас: ЄС починає скасовувати запроваджені в 2023 році санкції проти Косово

Втім, вона не надала інформації, коли і які саме санкції ЄС починає скасовувати.

Кая Каллас: ЄС починає скасовувати запроваджені в 2023 році санкції проти Косово
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас закликала парламентські партії Косово до співпраці для подолання політичного глухого кута.

Про це повідомляє “Радіо свобода”.

Виступаючи на пресконференції в Приштині Кая Каллас заявила, що Європейський Союз готовий підтримати Косово, але лідери політичних партій повинні відкинути розбіжності та надати пріоритет майбутньому Косово.

На запитання про санкції, запроваджені ЄС щодо Косова влітку 2023 року, Каллас сказала, що блок “починає скасовувати ці заходи, але водночас важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ескалації на півночі”.

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“Я особисто переконую держави-члени, що ми повинні скасувати заходи щодо Косова, але деякі кажуть, що Косово має поважати Охридську угоду, а ескалація на півночі суперечить цьому. Ми готові вжити заходів, але нам дійсно потрібно побачити зниження напруженості на півночі”, – сказала Каллас.

Втім, вона не надала інформації, коли і які саме санкції ЄС починає скасовувати.

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