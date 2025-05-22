“Геноцид” в Білому домі. Дональд Трамп знову посварився з гостем

Але якщо скандал у лютому міг виглядати як експромт з боку господарів, то до сварки з президентом ПАР Дональд Трамп ретельно готувався.

Однак зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі перетворилася для Рамафоси на такий же кошмар, як і для України зустріч президентів США і України 28 лютого 2025 року .

Цього тижня ми мали змогу спостерігати рімейк лютневого скандалу в Білому Домі. Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса їхав з візитом у Вашингтон, щоб перезавантажити стосунки зі США та особисто Дональдом Трампом. Який з моменту вступу на посаду скоротив допомогу ПАР , пообіцяв бойкотувати саміт G20 у Преторії і навіть оголосив посла країни персоною нон-грата через “небажані коментарі” про нового президента США.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Дональд Трамп Сиріла Рамафосу у Білому домі, 21 травня 2025 року

Президент ПАР, вочевидь, добре розумів, що його може чекати у Білому домі, зважаючи на численні заяви Дональда Трампа про “геноцид білих” у Південній Африці, тому теж спробував підготувати ґрунт для успішного візиту, запропонувавши США пільговий доступ до надр, а особисто Ілону Маску, вихідцю з ПАР та агресивному критику чинної влади країни, — контракти для Starlink.

До складу делегації увійшли міністр сільського господарства, африканер Джон Стінхейзен, чия присутність в уряді мала б спростовувати тезу про “геноцид”, кілька південноафриканських чемпіонів з гольфу, знайомих з Дональдом Трампом, а також його давній приятель, мільярдер з ПАР Йохан Руперт, компанія якого є третім за величиною виробником предметів розкоші у світі.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Південноафриканська делегація під час зустрічі президентів Дональда Трампа та Сиріла Рамафоси в Овальному кабінеті Білого дому, 21 травня 2025 року

Рамафоса приніс подарунок — ексклюзивний 14-кілограмовий буклет про поля для гольфу у Південній Африці, що, вочевидь, мало би спонукати Трампа до приємних розмов про гольф-клуби та інвестиції у них.

Президент ПАР також спробував розрядити атмосферу, після того, як Дональд Трамп спалахнув після питання журналіста NBC News про подарований Катаром літак.

“Вибачте, у мене немає літака, щоб подарувати вам”, — сказав Рамафоса.

“Шкода, що ви цього не зробили, – відповів президент США. — Я б погодився. Якби ваша країна запропонувала ВПС США літак, я б погодився”.

Та марно. В якийсь момент журналіст запитав Дональда Трампа, чи може він змінити свою думку щодо “геноциду білих”.

Рамафоса встиг лише сказати: “Президенту Трампу потрібно буде прислухатися до голосів південноафриканців”. А президент США розпорядився зменшити освітлення в Овальному кабінеті і включити відео на двох екранах, які співробітники Білого дому заздалегідь встановили перед зустріччю.

Читирихвилинне відео, містило кадри, на яких лідер лівацької партії “Борці за економічну свободу” Джуліус Малема разом з кількома соратниками скандував “Убий бура, убий фермера” та зображення білих хрестів, що, як згодом сказав Трамп, є могилами “сотень вбитих фермерів” (це неправда).

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Учасники зустрічі в Білому домі дивляться відео в Овальному кабінеті, 21 травня 2025 року

Для Дональда Трампа це був очевидний доказ геноциду проти африканерів. Хоч у ПАР слова “Убий бура, убий фермера” з пісні ще з 1980-х років є одним з символів боротьби з апартеїдом. І навіть верховний суд країни визнав, що вона є лише “провокаційним засобом просування політичного порядку денного”.

“Те, що ви бачили в промовах, які лунали, — це не політика уряду. У Південній Африці у нас багатопартійна демократія, яка дозволяє людям висловлюватися. Політика нашого уряду повністю, повністю суперечить тому, що він говорив”, — заявив після перегляду відео Рамафоса.

Але Дональд Трамп підготував не лише відео. Він змусив Рамафосу переглянути роздруківки, які, на думку американського президента, теж є доказами геноциду.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Дональд Трамп тримає роздрукованы статті, пов'язані з насильством у Південній Африці під час зустрічі з Сирілом Рамафосою, 21 травня 2025 року

“Сотні людей, тисячі людей намагаються потрапити до нашої країни, бо бояться, що їх уб'ють, а їхню землю конфіскують, — сказав він. — У вас справді є закони, які дають вам право конфіскувати землю безкоштовно, ви можете забирати землю безкоштовно”.

Рамафоса запросив до слова членів своєї делегації, зокрема, згаданих гольфістів і Йоганна Руперта. Які намагалися переконати президента США, що насильство в країні не має расового характеру та вражає всіх громадян незалежно від кольору шкіри, а більшість жертв убивств — чорношкірі. (У 2024 році в ПАР зафіксували 26 232 випадки вбивств, приблизно 72 вбивства на день. Це один із найвищих показників у світі).

Чи почув аргументи Дональд Трамп? Рамафоса після зустрічі заявив, що вона пройшла “дуже добре” і висловив надію на покращення відносин між країнами. Але господар Білого Дому радше почує Ілона Маска, який регулярно звинувачує свою колишню батьківщину у “геноциді білих”.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Ілон Маск слухає розмову президента США Дональда Трампа з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою в Овальному кабінеті Білого дому 21 травня 2025 року

Та важливо інше. Цей епізод, як і лютнева сварка за участю Трампа, Венса та Зеленського, схоже, є проявом системної проблеми, яка вразила головну демократію світу. Вочевидь, Дональду Трампу подобається принижувати тих, хто залежить від США чи потребує підтримки Америки. Навіть лідерів близьких союзників США — Франції чи Великої Британії — Дональд Трамп пробував принижувати в Білому домі і лише дипломатичний хист та витримка Макрона і Стармера допомогли їм зглатити гострі моменти.

Це з Владіміром Путіним можна дві години поспіль обговорювати чудові перспективи співпраці у майбутньому і вітати одне одного з народженням онуків (За словами помічника президента РФ Путін, і Трамп нібито “не хотіли закінчувати розмову і класти слухавку”).

“Це нові голодні ігри світової політики — телевізійний розгром в Овальному кабінеті президентом Дональдом Трампом, — написав Стівен Коллінсон, старший репортер CNN, який висвітлює діяльність Білого дому. — Іноземні лідери тепер на свій страх і ризик входять до священного лігва президента США, який проводить прес-конференції, ніби це матчі реслінгу в клітці”.