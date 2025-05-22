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Європарламент схвалив збільшення тарифів на російські та білоруські сільськогосподарські товари

Тарифи збільшать як на сільськогосподарські товари, так і на добрива. 

Європарламент схвалив збільшення тарифів на російські та білоруські сільськогосподарські товари
Європарламент
Фото: EPA

Пленарне засідання Європарламенту 22 травня схвалило пропозицію Комісії збільшити на 50% тарифи ЄС на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі, яка ще не підлягала додатковим митним зборам, йдеться на сайті парламенту. 

Мета полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від цих двох країн. До продуктів, на які поширюватимуться нові тарифи, належать цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Текст також передбачає тариф у розмірі 6,5% на добрива, імпортовані з Росії та Білорусі, плюс стягнення від 40 до 45 євро за тонну протягом періоду 2025-2026 років. Ці тарифи зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року. Дохід від продажу російських та білоруських добрив вважається прямим внеском у війну проти України.

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Запропоновані заходи значно скоротять імпорт відповідних товарів до ЄС, незалежно від того, чи походять вони з цих двох країн, чи експортуються ними прямо чи опосередковано. Очікується, що це призведе до подальшої диверсифікації виробництва добрив у ЄС, на яке зараз впливають низькі ціни на імпорт.

Законодавство також доручає Комісії контролювати зростання цін та будь-яку можливу шкоду для внутрішнього ринку або сільськогосподарського сектору ЄС, а також вживати заходів для пом'якшення наслідків.

Рішення прийняли 411 голосами «за» та 100 «проти», 78 утримались.

Нагадаємо, минулого тижня видання Politico повідомило, що європейські лідери обговорюють введення тарифів на імпорт з РФ через ігнорування Путіним переговорів в Туреччині.

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