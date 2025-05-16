Politico: Європейські лідери обговорюють введення тарифів на імпорт з РФ через ігнорування Путіним переговорів в Туреччині

Це питання, серед інших, обговорюватимуть сьогодні європейські лідери в Албанії.

Європейські прихильники України готуються запровадити подальші санкції проти Путіна після його неявки на довгоочікувані переговори між Києвом та Москвою в Туреччині, пише Politico із посиланням на чотирьох європейських чиновників.

Прем’єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в столиці Албанії в п'ятницю, щоб обговорити, як зупинити бойові дії в Україні.

Розмова на саміті Європейського політичного співтовариства в Тирані, неформальній зустрічі лідерів континенту, буде зосереджена на значному посиленні санкцій проти Москви.

За словами двох європейських чиновників, обговорюються штрафні тарифи на російський імпорт. ЄС запровадив значні санкції проти Москви з моменту початку вторгнення у 2022 році, але утримався від повного торговельного ембарго проти Росії. Запровадження тарифів ЄС раніше розглядалося як варіант обходу протидії Угорщини санкціям.

У середу посли ЄС погодилися на 17-й пакет санкцій проти Росії, який включав атаки майже на 200 кораблів так званого тіньового флоту, що використовуються для обходу чинних санкцій на експорт нафти та газу.

Видання зазначає, що Зеленський 15 травня прибув до Туреччини готовим до переговорів, але Путін відмовився бути присутнім і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Напередодні переговорів у четвер високопоставлений чиновник Великої Британії попередив, що якщо вони не будуть успішними, розмова, ймовірно, «крутитися навколо санкцій і того, як ми можемо об’єднати країни, щоб розпочати ті сильніші санкції, про які згадувалося в минулу суботу в Києві». Минулої суботи лідери Франції, Німеччини та Польщі пригрозили цілою низкою санкцій, якщо Росія відмовиться від «повного та безумовного припинення вогню».