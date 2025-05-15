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Sky News: Трамп не поїде до Туреччини для участі у переговорах з Росією

Перед тим Кремль оприлюднив склад делегаціії на перемовини.

Sky News: Трамп не поїде до Туреччини для участі у переговорах з Росією
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на американського чиновника.

Повідомлення про це з'явилося після того, як російський диктатор Путін оголосив про склад російської делегації. 

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Зустріч Росії і України в четвер

Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина. 

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним. 

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова. 

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент. 

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів. 

Американський президент Дональд Трамп не знає, чи полетить російський керманич Путін на переговори з Україною до Туреччини, якщо там не буде його. 

Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині. Делегацію очолить Володимир Мединський, який був головою російської делегації у 2022 році.
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