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Медіа: Путін затвердив склад делегації на переговори у Стамбулі

Кремлівську делегацію очолить Мединський.

Медіа: Путін затвердив склад делегації на переговори у Стамбулі
Володимир Мединський

Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині. 

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Делегацію очолить Володимир Мединський, який був головою російської делегації у 2022 році.

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Також до її складу увійдуть:

  • Михайло Галузін - заступник голови МЗС Росії
  • Ігор Костюков - начальник Головного управління Генштабу Росії
  • Олександр Фомін - заступник міністра оборони РФ

Зустріч Росії і України в четвер

Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина. 

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним. 

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова. 

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент. 

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів. 

Президент України Володимир Зеленський очікує, хто прибуде від Росії, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні.
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