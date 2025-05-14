Медіа: Путін затвердив склад делегації на переговори у Стамбулі

Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Делегацію очолить Володимир Мединський, який був головою російської делегації у 2022 році.

Також до її складу увійдуть:

Михайло Галузін - заступник голови МЗС Росії

Ігор Костюков - начальник Головного управління Генштабу Росії

Олександр Фомін - заступник міністра оборони РФ

Зустріч Росії і України в четвер

Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина.

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним.

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова.

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент.

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів.

Президент України Володимир Зеленський очікує, хто прибуде від Росії, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні.