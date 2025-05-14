Зеленський: очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – всі ці відповіді в Москві.

Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді “так” на пропозицію прямих перемовин – він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає і нічого йому це не дає.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується”, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – всі ці відповіді в Москві. Але від світу залежить, як війна закінчиться.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи, також є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня.

“Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню та перемовин. Абсолютна чітка позиція Америки та Європи. Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити”, - підкреслив президент України.