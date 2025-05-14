Через сильний вітер у Києві завтра приспустять головний прапор України

У столиці в четвер очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

У четвер, 15 травня, в Києві через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У КМДА пояснили, що для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов.

Як відомо, висота флагштока на Печерських пагорбах - майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.