Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
ГоловнаСуспільствоПодії

Через сильний вітер у Києві завтра приспустять головний прапор України

У столиці в четвер очікуються пориви вітру 15-18 м/с. 

Через сильний вітер у Києві завтра приспустять головний прапор України
Фото: Пресслужба КМДА

У четвер, 15 травня, в Києві через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У КМДА пояснили, що для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов.

Як відомо, висота флагштока на Печерських пагорбах - майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies