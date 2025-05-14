Через сильний вітер у Києві завтра приспустять головний прапор України

У четвер, 15 травня, в Києві через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
За прогнозами Укргідрометцентру, завтра в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У КМДА пояснили, що для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов.
Як відомо, висота флагштока на Печерських пагорбах - майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.
- Головний прапор країни підняли в Києві в 2020 році, напередодні Дня державного прапору України 22 серпня.
- Флагшток споруджений на символічному місці. З печерських пагорбів Державний Прапор України видно з багатьох місць столиці.
- Раніше рекордсменом був прапор, піднятий у Дніпрі 2018 року. Він установив одразу два національні рекорди - найбільше полотнище -12 на 18 м - і найвищий флагшток - 72 м.