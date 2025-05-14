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Українські прикордонники знищили російський пункт управління БпЛА

Пілоти підрозділу "Фенікс" знищили ворожу техніку та пункт управління БпЛА.

Українські прикордонники знищили російський пункт управління БпЛА
Фото: скріншот

На східному фронті українські прикордонники знищили засоби зв'язку росіян, пункт управління БпЛА та блокпост окупантів.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".

"Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" "розібрали" БТР, пункт управління БпЛА, вантажівку, засоби звʼязку, укриття та блокпост окупантів", — ідеться у повідомленні.

В ОСУВ додають, що "пілоти підрозділу "Фенікс" нищать ворожі об'єкти на Харківщині з ювелірною точністю" і результативно знищують озброєння та ворожу бронетехніку. 

  • Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 російських окупантів, 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 1 РСЗВ, 47 артилерійських систем та 3 засоби ППО.
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