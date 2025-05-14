Українські прикордонники знищили російський пункт управління БпЛА

На східному фронті українські прикордонники знищили засоби зв'язку росіян, пункт управління БпЛА та блокпост окупантів.
Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця".
"Прикордонники РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" "розібрали" БТР, пункт управління БпЛА, вантажівку, засоби звʼязку, укриття та блокпост окупантів", — ідеться у повідомленні.
В ОСУВ додають, що "пілоти підрозділу "Фенікс" нищать ворожі об'єкти на Харківщині з ювелірною точністю" і результативно знищують озброєння та ворожу бронетехніку.
- Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 російських окупантів, 2 танки, 14 бойових броньованих машин, 1 РСЗВ, 47 артилерійських систем та 3 засоби ППО.