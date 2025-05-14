Рада підтримала присвоєння звання Героя України журналістці Рощиній, закатованій росіянами

Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо посмертного присвоєння звання "Герой України" журналістці Вікторії Рощиній, яку вбили в полоні росіяни.

Про це повідомляє Суспільне.

Депутатський запит ініціювала група з 26 парламентарів. За направлення запиту до президента проголосували 246 депутатів.

Рощина була авторкою серії репортажів для "Радіо Свобода". Вона також співпрацювала з "Українською правдою", hromadske, "Українським радіо", "UA:Перший" і "Цензор.нет".

15 березня 2022 року росіяни викрали Рощину в Бердянську. Журналістка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.

3 серпня 2023 року Рощина знову зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. У полоні дівчиину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.

Рощину мали обміняти у вересні минулого року, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтвердилася. Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.