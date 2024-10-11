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Генпрокуратура: смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні РФ розслідуватимуть як умисне вбивство

Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території.

Генпрокуратура: смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні РФ розслідуватимуть як умисне вбивство
Вікторія Рощина
Фото: соцмережі

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України. 

“10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

  • 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську Вікторію Рощину, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
  • 3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
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