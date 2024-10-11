Генпрокуратура: смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні РФ розслідуватимуть як умисне вбивство

Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території.

У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано – воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

“10 жовтня у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.