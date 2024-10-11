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​Польща починає будувати оборонні укріплення "Східний щит" на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною

Pавершення будівництва заплановано на 2028 рік.

​Польща починає будувати оборонні укріплення "Східний щит" на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною
Фото: РАР

Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.

Пр оце повідомив заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик, передає "Інтерфакс-Україна".

"У рамках будівництва "Східного щита", а також у зв'язку із ситуацією, що склалася (ліквідація наслідків повені - ІФ-У), найближчими місяцями ми хочемо закупити важку техніку приблизно на суму 500-600 млн злотих (понад $150 млн в еквіваленті , - ред.), щоб посилити саперів і ті підрозділи, які підготовлятимуть і будуватимуть інженерні дамби на польсько-білоруському, польсько-російському і польсько-українському кордоні", - сказав він.

Раніше Томчик повідомляв, що будівництво оборонних укріплень "Східний щит" розпочнеться до кінця поточного року. Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю.

Вартість "Східного щита" оцінюють у 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд в еквіваленті), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.

Як повідомлялося, в червні Польща на 90 днів створила буферну зону із Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами. У вересні дію буферної зони продовжили ще на три місяці.

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