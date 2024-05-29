Польща на три місяці закриє свою прикордонну зону з Білоруссю

Це має гарантувати безпеку польських прикордонників і обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій.

Кордон між Польщею та Білоруссю

Із 4 червня Польща хоче тимчасово закрити на 90 днів свою прикордонну зону із Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами, передає "Європейська правда".

Відповідний проєкт постанови оприлюднило 29 травня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Польська сторона має заборонити вхід до низки районів Підляського воєводства, які прилягають до кордону з Білоруссю. В останні тижні, пояснили у відомстві, посилився міграційний тиск.

Польща наголошує, що державні служби Білорусі " беруть активну участь (приховано або відкрито) в нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону".

Тимчасове закриття прикордонної зони має гарантувати безпеку польських прикордонників і "обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій".