"Мілітарний": росіяни почали зводити захисні ангари за 300 км від кордону з Україною

За 300 кілометрів від кордону з Україною Росія розпочала розбудовувати аеродромні ангари для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.
Відповідні фото з новими аеродромними ангарами були опубліковані в соцмережі Х, пише "Мілітарний".
Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області Росії за 300 км від кордону з Україною.
На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.
"Мілітарний" зазначає, що такий захист аеродромних ангарів має забезпечити цілісність літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.
Також зазначається, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.
З яких саме матеріалів зроблені ангари поки не відомо, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.
- Нещодавно, унаслідок удару по військовому аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму знищено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів.