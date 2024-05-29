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"Мілітарний": росіяни почали зводити захисні ангари за 300 км від кордону з Україною

Таким чином росіяни намагаються захистити свою авіацію від ATACMS і українських ударних дронів.

"Мілітарний": росіяни почали зводити захисні ангари за 300 км від кордону з Україною
Фото: Мілітарний

За 300 кілометрів від кордону з Україною Росія розпочала розбудовувати аеродромні ангари для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Відповідні фото з новими аеродромними ангарами були опубліковані в соцмережі Х, пише "Мілітарний".

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області Росії за 300 км від кордону з Україною.

На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Фото: Мілітарний

"Мілітарний" зазначає, що такий захист аеродромних ангарів має забезпечити цілісність літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Також зазначається, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

З яких саме матеріалів зроблені ангари поки не відомо, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.

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