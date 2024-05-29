Ймовірно, це буде не останній такий табір.

Новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших російських військовополонених.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить" у своєму телеграм-каналі.

Оскільки велика кількість росіян здалася у полон, а Росія блокує обміни полонених, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Зазначають, що "ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу".

"На відміну від Росії, ми дотримуємося Женевської конвенції. Росіян, що потрапили в полон, утримують не в колоніях строго режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО", - зазначають у проєкті.

Полонених окупантів не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають представників Червоного Хреста, також росіяни мають можливість отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом та дозвіллям.

У проєкті "Хочу жить" підкреслили, що всього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ теж підписувала Женевські конвенції.