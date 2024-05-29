Росія, ймовірно, знову не проводить танковий біатлон через загрозу втрати домінування на змаганнях, – МО Британії

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні російські армійські міжнародні ігри в 2024 році не відбудуться, хоча офіційних коментарів Міноборони РФ не давало, повідомляє Міноборони Великої Британії.

Подію також скасували у 2023 році.

Міжнародні армійські ігри, вперше проведені в 2015 році, є щорічною подією, яку організовує Міноборони Росії, яка передбачає участь кількох країн, які змагаються у військових змаганнях протягом двох тижнів. В останніх Армійських міжнародних іграх у 2022 році взяли участь 6 тисяч учасників із 37 країн.

Росія, ймовірно, скасувала Ігри, щоб уникнути критики події як тривіальної діяльності у воєнний час, відволікаючи військові зусилля від війни в Україні, і щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн.

Особливо ці ігри відомі “Танковим біатлоном”. Міноборони Британії зазначає, що існує реалістична ймовірність того, що через втрати в Україні Міноборони Росії стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та обладнання може загрожувати стабільному домінуванню Росії на змаганнях.

Зазначимо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу. Також російська армія втратила 37 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 8 танків.