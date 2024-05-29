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Для авіаударів по Харкову росіяни використовують тактику "каруселей", — Євлаш

Харківська область наразі найбільше страждає від ворожих авіаударів та обстрілів із ЗРК "С-300".

Для авіаударів по Харкову росіяни використовують тактику "каруселей", — Євлаш
керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш
Фото: скриншот відео

У Повітряних силах останнім часом почали фіксувати тактику "каруселей" російських літаків під час авіаударів в напрямку Харкова.

Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі 5 каналу, пише "УП".

"Що стосується тактики, ми фіксуємо останніми днями ряд літаків Су-34, Су-35, які залітають такою "каруселлю" і відпрацьовують, скидаючи декілька бомб у напрямку Харкова. Звичайно, що ми про це інформуємо одразу громадян на наших платформах", — зазначив Євлаш.

За словами речника Харків та область наразі найбільше потерпають від російських обстрілів. Харківщина під прицілом не лише КАБів, а й зенітних ракетних комплексів С-300 російських військ.

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