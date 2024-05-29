Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумщини, поранений чоловік

Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середино-Буда Шосткинського району Сумщини. Унаслідок мінометного обстрілу поранено цивільного – 62-річний чоловік був госпіталізований внаслідок поранення.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області.
"За даними слідства, 29 травня 2024 року близько 11:00 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середино-Буда Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога 62-річний цивільний чоловік отримав поранення та був госпіталізований", — ідеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У середу, 29 травня, армія РФ обстріляла ракетами Краснопільську громаду Сумської області. Двоє людей загинули, ще троє поранені.