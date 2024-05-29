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Росія вдарила ракетами по Краснопільській громаді Сумської області. Загинули щонайменше двоє

Ворог обстріляв прикордонну громаду.

Російська армія обстріляла ракетами Краснопільську громаду Сумської області. Двоє людей загинули, ще троє поранені.

Ці попередні дані опублікували в Сумській ОВА. Є руйнування будинку культури, адміністративних будівель. 

"Дотримуйтесь правил безпеки, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Наслідки атаку уточнюють. 

  • Унаслідок російського обстрілу загинув мешканець Чернігівської області. Росія вдарила по його оселі мінометом. 
  • Сумська область зазнає систематичних обстрілів із російської території. Крім того, ворог перекидає туди ДРГ.
  • З прикордонних районів проводять евакуацію. Охочі виїхати можуть звернутися до поліції за номером 102 або номером від Сумської ОВА: 0-800-301-501.
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