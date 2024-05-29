Росія вдарила ракетами по Краснопільській громаді Сумської області. Загинули щонайменше двоє

"Дотримуйтесь правил безпеки, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Ці попередні дані опублікували в Сумській ОВА. Є руйнування будинку культури, адміністративних будівель.

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