Росія вдарила ракетами по Краснопільській громаді Сумської області. Загинули щонайменше двоє

Російська армія обстріляла ракетами Краснопільську громаду Сумської області. Двоє людей загинули, ще троє поранені.
Ці попередні дані опублікували в Сумській ОВА. Є руйнування будинку культури, адміністративних будівель.
"Дотримуйтесь правил безпеки, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", – закликали в ОВА.
Наслідки атаку уточнюють.
- Унаслідок російського обстрілу загинув мешканець Чернігівської області. Росія вдарила по його оселі мінометом.
- Сумська область зазнає систематичних обстрілів із російської території. Крім того, ворог перекидає туди ДРГ.
- З прикордонних районів проводять евакуацію. Охочі виїхати можуть звернутися до поліції за номером 102 або номером від Сумської ОВА: 0-800-301-501.