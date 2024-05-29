Також здійснюється збирання доказів щодо фактів катувань, які спричинили смерть потерпілого. Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб.

Повідомлено про підозру чотирьом працівникам виправної колонії на Полтавщині, які катували в’язнів

Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам однієї з виправних колоній Полтавської області у катуванні, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, службовці колонії знущалися із засуджених.

Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу.

У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні.

Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз.

Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.

Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, влітку минулого року ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі. Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та били його.