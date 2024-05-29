Повідомлено про підозру чотирьом працівникам виправної колонії на Полтавщині, які катували в’язнів
Повідомлено про підозру чотирьом службовим особам однієї з виправних колоній Полтавської області у катуванні, повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, службовці колонії знущалися із засуджених.
Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу.
У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні.
Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.
Розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз.
Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.
Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, влітку минулого року ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі. Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та били його.