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На Рівненщині через падіння уламків "шахеда" були знеструмлені населені пункти

На одному з енергооб'єктів  спрацювала система захисту.

На Рівненщині через падіння уламків "шахеда" були знеструмлені населені пункти
Очільник Рівненщини Віталій Коваль
Фото: скрін відео

В ніч на 29 травня через падіння уламків ворожого "шахеда" частина населених пунктів Рівненської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Сили ППО працювали минулої ночі на Рівненщині. Як результат - збиття БпЛА ворога", – зазначив він у телеграмі.

У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів  спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів. 

Наразі електропостачання відновлене. тЛюди не постраждали.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Протиповітряний бій був у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях. ППО збила 13 із 14 безпілотників. 

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