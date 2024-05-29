Пожежа в будинку через обстріл

Вчора внаслідок масованих ударів по прифронтових населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.

Як йдеться у повідомленні ДСНС, горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.

Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Харківщині

Фото: ДСНС Пожежа через обстріли Харківщини

Жертв і постраждалих немає.

На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів. Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.