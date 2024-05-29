Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріл Вовчанської громади згорів ліс і десятки приватних будинків

Площа пожежі складала 15 гектарів.

Через обстріл Вовчанської громади згорів ліс і десятки приватних будинків
Пожежа в будинку через обстріл
Фото: ДСНС

Вчора внаслідок масованих ударів по прифронтових населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га. 

Як йдеться у повідомленні ДСНС, горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель. 

Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими. 

Ліквідація пожежі на Харківщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Харківщині
Пожежа через обстріли Харківщини
Фото: ДСНС
Пожежа через обстріли Харківщини

Жертв і постраждалих немає.

На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів. Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies