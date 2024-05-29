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Добова кількість зіткнень знову зросла, наступ на Харківському напрямку триває

Окрім того, ворог не припиняє атаки на лівобережжі Херсонської області. 

Добова кількість зіткнень знову зросла, наступ на Харківському напрямку триває
Робота 148-мої окремої артилерійської бригади ЗСУ
Фото: Telegram/Zelenskiy

На Харківському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії. За добу відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку протягом доби було 21 бойове зіткнення. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Мясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невське Луганської області.

На Лиманськомку напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону в районі Тернів і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак у районах населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. 

На Покровському захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша Донецької області. Окупанти за підтримки авіації намагалися вибити їх з займаних рубежів.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка і Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському ворог здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському захисники відбили три атаки в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, росіяни здійснили 12 атак.

Загалом за добу було 139 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів, зокрема з застосуванням 96 КАБів, провів обстріли.

  • Кількість бойових зіткнень у вівторок зросла порівняно з понеділком
  • Найбільшу кількість атак росіяни проводять на Покровському напрямку, однак вони продовжують наступ у Харківській області. 
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