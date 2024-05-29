На Закарпатті почав роботу перший рекрутинговий центр Нацгвардії

Рекрутам пропонують багато як бойових, так і небойових посад.

У Закарпатській області відкрили перший рекрутинговий центр НГУ.

Про це розповів речник Закарпатського підрозділу Нацгвардії України Олексій Куделя, передає Укрінформ.

"Центр рекрутингу НГУ запрацював 28 травня в місті Ужгороді. Це перший на Закарпатті рекрутинговий центр Нацгвардії. Ми спонукаємо людей через нього вступати до лав нашого підзроділу Нацгвардії, який дислокується на Закарпатті та несе службу з охорони громадського порядку в регіоні, охороняє важливі державні обʼєкти та дипломатичні установи", - сказав Куделя.

Він уточнив, що деякі частини Нацгвардії виїжджають на завдання у зону бойових дій.

Рекрутам пропонують багато вакансій, як бойових так і небойових посад, наприклад, кухарів та медиків.

У цьому центрі на прохання особи можуть допомогти рекрутуватися на службу в Нацгвардію у Львів чи у Вінницю, але передусім тут шукають людей на посади до свого підрозділу.

"Щоб потрапити на посаду до нас, людині не потрібно йти в ТЦК - у нашому центрі є фахівці, які пояснять, які необхідно зібрати документи. Далі із зібраним пакетом документів людина вже приходить у частину, проходить співбесіду з психологом та командиром, скеровується на ВЛК та, у разі погодження, одразу заступає на службу", - сказав Куделя.

Також у рекрутинговому центрі Нацгвардії в Ужгороді надають консультації для бажаючих вступити до навчальних закладів НГУ.