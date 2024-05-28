​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП

Водіїв-далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном та тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) Віктор Балін.

Інформацію про таких осіб передаватимуть Інтерполу, щоб ті потім не змогли знайти роботу за кордоном.

Він зазначив, що трапляються випадки, коли водії міжнародних рейсів отримують право виїхати за кордон через систему "Шлях", а потім відмовляються повертатися в Україну, а вантажівки просто залишають. Через це перевізника, водій якого не повернувся, блокують у системі "Шлях".

Крім того, скорочується кількість перевезень, що на собі можуть незабаром відчути експортери та імпортери.

"Тому немає кого відправляти на маршрути за кордон", – зазначив Балін.

"Я думаю, що найближчим часом ми розробимо разом із юристами і будемо доводити до водіїв, що вони матимуть не лише проблеми з поліцією, а саме – розглядатися як крадії автомобіля", – додав він.

Нагадаємо, що Держприкордонслужба у середньому за добу відмовляє у виїзді близько 200 особам, які не мають підстав для пропуску через кордон.