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Американські конгресмени зустрілись із президентом Тайваню

Візит відбувся попри застереження з боку Китаю.

Американські конгресмени зустрілись із президентом Тайваню
Делегація конгресменів США зустрілися із новим лідером Тайваню
Фото: The Washington Post

Двопартійна делегація американських конгресменів зустрілася у Тайбеї з новим тайванським лідером Лаєм Цінде.

Про це повідомляє The Washington Post.

“Америка є та завжди залишатиметься надійним партнером, і ніякий примус чи залякування не уповільнить та не зупинить регулярні візити членів Конгресу до Тайваню”, - заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майк Маккол.

Цей візит став першим відвідуванням високопоставленої делегації США після інавгурації Лай Чінте, яка відбулась минулого тижня. 

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Конгресмени наголосили, що візит демонструє тверду двопартійну підтримку у США цілей тайванського керівництва в умовах, коли Пекін посилює спроби ізолювати острів.

Візит відбувся попри застереження з боку Китаю. Китайське МЗС  заявило, що Америка знову “розігрує карту Тайваню” та втручається у внутрішні справи Китаю.

  • Президент Тайваню Лай Цінде після дводенних масштабних навчань китайської армії навколо острова знову запропонував Пекіну переговори, висловивши сподівання на взаєморозуміння та примирення з Китаєм.
  • У відповідь на навчання Китаю, Тайвань підняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.
  • Новий президент Тайваню Лай Цінде (відомий також як Вільям Лай) вступив 20 травня на посаду на тлі ескалації напруженості з Китаєм і розділеного парламенту.
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