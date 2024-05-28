Американські конгресмени зустрілись із президентом Тайваню

Двопартійна делегація американських конгресменів зустрілася у Тайбеї з новим тайванським лідером Лаєм Цінде.

Про це повідомляє The Washington Post.

“Америка є та завжди залишатиметься надійним партнером, і ніякий примус чи залякування не уповільнить та не зупинить регулярні візити членів Конгресу до Тайваню”, - заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майк Маккол.

Цей візит став першим відвідуванням високопоставленої делегації США після інавгурації Лай Чінте, яка відбулась минулого тижня.

Конгресмени наголосили, що візит демонструє тверду двопартійну підтримку у США цілей тайванського керівництва в умовах, коли Пекін посилює спроби ізолювати острів.

Візит відбувся попри застереження з боку Китаю. Китайське МЗС заявило, що Америка знову “розігрує карту Тайваню” та втручається у внутрішні справи Китаю.

Президент Тайваню Лай Цінде після дводенних масштабних навчань китайської армії навколо острова знову запропонував Пекіну переговори, висловивши сподівання на взаєморозуміння та примирення з Китаєм.

У відповідь на навчання Китаю, Тайвань підняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.

Новий президент Тайваню Лай Цінде (відомий також як Вільям Лай) вступив 20 травня на посаду на тлі ескалації напруженості з Китаєм і розділеного парламенту.