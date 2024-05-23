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Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність через навчання Китаю, – AP

У міноборони Тайваню заявили, що провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир.

Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність через навчання Китаю, – AP
Фото: EPA/UPG

У відповідь на навчання Китаю, Тайвань підняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність, пише Associated Press News.

У міністерстві оборони Такйваню відзначають, що провокації з боку Китаю ставлять під загрозу регіональний мир і стабільність. Тож у відомстві відзначили – Тайвань не шукатиме конфліктів, але й не ухилятиметься від них.

"Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності через Тайванську протоку, але й демонструє його гегемоністську сутність", – йдеться в повідомленні Міноборони.

У Пекіні військові навчання навколо Тайваню назвали "покаранням для сепаратистських сил, які прагнуть незалежності".

Під час своєї інавгураційної промови президент Тайваню Лай Чінте заявив, що його країна бажає діалогу з Китаєм, аби зберегти нинішній статус й не втягнути союзників у війну. Дії Китаю також засудила опозиційна Націоналістична партія, яку вважають прокитайською.

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