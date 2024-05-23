Чергове загострення напруженості в регіоні Тайванської протоки відбулося після того, як Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала масштабні військові навчання навколо Тайваню . Це сталося буквально через кілька днів після обрання нового президента Тайваню , Лай Чін-те, що викликає питання щодо причин і можливих наслідків цієї демонстрації сили з боку Китаю.

Фото: EPA/UPG Винищувач Народно-визвольної армії Китаю J-15 готовий до зльоту з авіаносця «Шаньдун» під час патрулювання бойової готовності та військових навчань навколо острова Тайвань, 7 квітня 2023 р.

У четвер, за даними китайських державних ЗМІ, командування Східного театру бойових дій НВАК розпочало навчання о 7:45 ранку за місцевим часом. Маневри охоплюють ключові райони навколо Тайванської протоки, а також північні, південні та східні регіони Тайваню і прилеглі острови Кінмень, Мацу, Уцю та Дун’їнь.

Ці навчання відбулися лише через кілька днів після інавгурації Лай Чін-те, що свідчить про можливу політичну мотивованість дій Китаю. Пекін традиційно розглядає Тайвань як частину своєї території і вкрай негативно реагує на будь-які спроби Тайваню посилити свою незалежність або змінити політичний статус-кво. Лай Чін-те відомий своїми проамериканськими поглядами та прагненням до зміцнення міжнародних зв’язків Тайваню, що може стати додатковим подразником для Пекіна.

Навчання НВАК демонструють готовність Китаю до можливих силових сценаріїв у випадку подальшого загострення ситуації навколо Тайваню. Розміщення військових сил у таких стратегічно важливих регіонах підкреслює можливість швидкого реагування на будь-які дії, що можуть бути сприйняті як виклик китайському суверенітету.

Регіональні наслідки

Зростання напруженості в регіоні може мати значні наслідки для стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. З одного боку, це може призвести до збільшення військової присутності США та їхніх союзників у регіоні, що викликає додаткову ескалацію. З іншого боку, це може стимулювати країни регіону до посилення співпраці у сфері безпеки для протистояння китайському впливу.

Паралелі з війною Росії проти України

Військові маневри Китаю навколо Тайваню відбуваються на тлі війни Росії проти України. Ця війна вже продемонструвала небезпеку агресивної політики авторитарних режимів і неадекватної реакції з боку західних країн. Помилки, допущені західними лідерами, включають недостатню підготовку до агресії, запізнілі санкції та недостатню військову підтримку України на початковому етапі війни, активна фаза якої розпочалася у 2014 році.

Ці уроки повинні бути враховані у випадку загрози з боку Китаю щодо Тайваню. Західні країни мають бути готові до швидкої і рішучої відповіді на будь-які агресивні дії, щоб запобігти ескалації і забезпечити стабільність у регіоні.

Можливі варіанти розвитку подій у разі ескалації КНР проти Тайваню

Посилення міжнародних санкцій проти Китаю:

У випадку ескалації конфлікту, західні країни, зокрема США та їхні союзники, можуть впровадити жорсткі економічні санкції проти Китаю. Це може включати обмеження на експорт технологій, заборону на інвестиції та заморожування активів китайських компаній і урядових організацій. Однак, враховуючи економічну взаємозалежність, такі санкції можуть мати серйозні наслідки для глобальної економіки.

Військова підтримка Тайваню:

США та інші країни можуть збільшити військову допомогу Тайваню, включаючи постачання сучасної зброї, розвідувальну підтримку та проведення спільних військових навчань. Подібні дії можуть сприяти стримуванню агресії Китаю, але також збільшують ризик прямого військового зіткнення між великими державами.

Розширення альянсів і посилення регіональної співпраці:

У випадку ескалації, країни Азійсько-Тихоокеанського регіону можуть активізувати співпрацю у сфері безпеки, створюючи нові альянси або зміцнюючи наявні, такі як Quad (США, Японія, Індія, Австралія). Це може включати проведення спільних військових навчань і обмін розвідувальною інформацією для протистояння китайському впливу.

Дипломатичні зусилля та міжнародне посередництво:

Міжнародна спільнота може ініціювати дипломатичні переговори за участі ООН або інших міжнародних організацій для деескалації конфлікту і пошуку мирного вирішення ситуації.

Це може включати залучення нейтральних країн як посередників і створення умов для переговорів між Тайванем і Китаєм.

Висновки з війни в Україні:

Досвід війни в Україні підкреслює важливість швидкої і рішучої відповіді на агресивні дії авторитарних режимів. Західним лідерам слід врахувати помилки (почасту які були продиктовані свідомою політикою), допущені під час агресії рф проти України, щоб забезпечити ефективну підтримку Тайваню і запобігти можливій ескалації в регіоні.

Висновки

Навчання китайської армії навколо Тайваню є чітким сигналом як для Тайваню, так і для міжнародної спільноти про серйозність намірів Пекіна у питанні Тайваню. Політичний і військовий контекст подій вказує на високий ризик подальшого загострення конфлікту, що вимагає уважного моніторингу і готовності до відповідних дій з боку міжнародної спільноти. Для Тайваню це чергове нагадування про необхідність зміцнення своїх оборонних можливостей і дипломатичних зусиль для забезпечення підтримки з боку міжнародних партнерів.

Можливі варіанти розвитку подій, включаючи міжнародні санкції, військову підтримку та дипломатичні зусилля, вимагають координації і рішучості з боку західних країн. Досвід війни в Україні повинен служити важливим уроком для міжнародної спільноти, що необхідно бути готовими до швидкої і адекватної реакції на будь-які загрози міжнародній стабільності та безпеці.