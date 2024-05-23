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Тайвань привів війська у готовність на тлі китайських навчань

КНР "карає" острів за інавгурацію президента, яку вважає "сепаратистським актом".

Тайвань привів війська у готовність на тлі китайських навчань
Фото: EPA/UPG

Війська Тайваню роззосереджені навколо острова для протидії потенційним китайським провокаціям. За повідомленням Reuters, КНР проводить біля території, яку не контролює, досить масштабні навчання із залученням морських, ракетних та наземних сил.

Дії китайських військових називають "покаранням" Тайваню за проведення інавгурації новообраного президента. Лай Цінде, який нещодавно склав присягу глави держави, відмовляється визнавати суверенітет Китаю над островом і закликає до проведення переговорів. Натомість у Пекіні його вважають "сепаратистом" та не погоджуються на шлях дипломатії.

Китай називає навчання "застереженням для зовнішніх сил проти втручання та провокацій". Натомість у Тайбеї заявляють, що ці дії КНР "підкреслюють мілітарний менталітет та не сприяють миру та стабільності в регіоні". Влада острова запевняє, що армія готова захищатися від агресії.  

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