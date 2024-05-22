Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ГоловнаСвіт

Британія підозрює Китай у постачанні летальної зброї до РФ для війни в Україні

У британської розвідки з'явилися докази щодо постачання Китаєм летальної зброї до Росії.

Британія підозрює Китай у постачанні летальної зброї до РФ для війни в Україні
Президент РФ Путін відвідує Пекін, 16 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці надати Росії летальну зброю для використання Москвою її у війні проти України, пише Reuters.

За словами Шаппса, американська та британська розвідки мають безпосередні докази того, що "летальна допомога вже надходить або буде надходити найближчим часом з Китаю в Росію для використання її проти України".

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як пом’якшувальний вплив на Путіна", – додав він.

Минулого місяця посольство Китаю в США заявило, що не надавало зброю Росії, додавши, що вони "не є виробником і не беруть участі в українській кризі".

  • Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання може використовуватися росіянами для ракет.
  • Китай одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету. 
  • З росіянами китайські високопосадовці за ці півтора роки зустрічалися декілька разів, зокрема до Москви літав китайський лідер Сі Цзіньпін.
  • Сі декілька разів говорив із Путіним по телефону, а колишнього російського президента Медведєва приймав у Пекіні. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies