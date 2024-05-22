Британія підозрює Китай у постачанні летальної зброї до РФ для війни в Україні

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці надати Росії летальну зброю для використання Москвою її у війні проти України, пише Reuters.

За словами Шаппса, американська та британська розвідки мають безпосередні докази того, що "летальна допомога вже надходить або буде надходити найближчим часом з Китаю в Росію для використання її проти України".

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як пом’якшувальний вплив на Путіна", – додав він.

Минулого місяця посольство Китаю в США заявило, що не надавало зброю Росії, додавши, що вони "не є виробником і не беруть участі в українській кризі".

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання може використовуватися росіянами для ракет.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що близько 90% мікроелектроніки Росія імпортує саме з Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво танків, снарядів та інших озброєнь.

Раніше США попереджали, що Китай посилив свою підтримку Росії, на тлі війни проти України, надаючи супутникові знімки Кремлю для ударів по українських цілях.

Китай одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету.

З росіянами китайські високопосадовці за ці півтора роки зустрічалися декілька разів, зокрема до Москви літав китайський лідер Сі Цзіньпін.