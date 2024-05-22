Британія підозрює Китай у постачанні летальної зброї до РФ для війни в Україні

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці надати Росії летальну зброю для використання Москвою її у війні проти України, пише Reuters.
За словами Шаппса, американська та британська розвідки мають безпосередні докази того, що "летальна допомога вже надходить або буде надходити найближчим часом з Китаю в Росію для використання її проти України".
"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як пом’якшувальний вплив на Путіна", – додав він.
Минулого місяця посольство Китаю в США заявило, що не надавало зброю Росії, додавши, що вони "не є виробником і не беруть участі в українській кризі".
- Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Китай не постачає Росії озброєння, але його електронне обладнання може використовуватися росіянами для ракет.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що близько 90% мікроелектроніки Росія імпортує саме з Китаю та спрямовує цю продукцію на виробництво танків, снарядів та інших озброєнь.
- Раніше США попереджали, що Китай посилив свою підтримку Росії, на тлі війни проти України, надаючи супутникові знімки Кремлю для ударів по українських цілях.
- Китай одним із найбільших економічних партнерів Росії, і протягом повномасштабної війни риторика Пекіна була більше проросійською, ніж проукраїнською, хоча сам він стверджував, що займає позицію нейтралітету.
- З росіянами китайські високопосадовці за ці півтора роки зустрічалися декілька разів, зокрема до Москви літав китайський лідер Сі Цзіньпін.
- Сі декілька разів говорив із Путіним по телефону, а колишнього російського президента Медведєва приймав у Пекіні.