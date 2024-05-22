Смуга Гази: ООН призупинила роздачу їжі у Рафаху, Ізраїль вдарив по найбільшій лікарні на півночі

Лікарня Аль-Ауда в Джабалії перебуває в облозі з неділі.

Розподіл продовольства в місті Рафах на півдні сектора Газа припинили через брак продовольства та відсутність безпеки.

Про це пише BBC з посиланням на Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).

Агентство попередило, що його розподільний центр і склад Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) тепер недоступні через військові дії Ізраїлю у місті.

810 тисяч осіб з понад мільйона людей, які знайшли притулок у Рафаху, втекли з початку ізраїльської операції 6 травня.

UNRWA також повідомила, що її медичні центри не отримували жодних медикаментів протягом останніх 10 днів.

Ця новина з'явилася після того, як США заявили, що палестинці не отримали 569 тонн продовольства та іншої допомоги, що надійшла до Гази через нещодавно побудований плавучий пірс.

У вихідні натовпи палестинців розграбували кілька вантажівок ВПП, які перевозили допомогу від причалу до складу в центральному місті Дейр-ель-Балах. Це спонукало агентство призупинити постачання і почати планувати нові маршрути, щоб уникнути скупчення людей.

Тим часом, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередив, що найбільша лікарня на півночі Гази, яка працювала частково, зазнала сьогодні чотирьох ударів, оскільки в районі Джабалії вирують бої між ізраїльськими силами і палестинськими збройними угрупованнями.

ВООЗ також повідомила, що лікарня Аль-Ауда в Джабалії перебуває в облозі з неділі. У ній замкнені десятки співробітників, пацієнтів та людей, які їх супроводжують.