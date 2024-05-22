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В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї

Президента ісламської країни поховають завтра ввечері у рідному місті.

В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Фото: EPAUPG

Верховний лідер Ірану очолив другий день похоронів покійного президента країни, міністра закордонних справ та інших осіб, які загинули під час аварії гелікоптера в неділю, пише BBC.

Аятолла Алі Хаменеї провів молитви в Тегеранському університеті, де труни з мертвими були завішані прапорами Ірану.

Президент Ібрагім Раїсі загинув разом із міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном і ще шістьма іншими унаслідок аварії гелікоптера біля кордону з Азербайджаном.

Де поховають Раїсі

Похоронні обряди для жертв катастрофи почалися вчора у місті Тебріз і шиїтському духовному центрі Кум.

Після процесії в середу в столиці останки Раїсі передадуть до провінції Південний Хорасан, а потім до його рідного міста Мешхед на північному сході країни. Президента поховають у четвер увечері.

Хто бере участь у похоронах

Влада застерегла від демонстрацій проти похоронної процесії та образливих публікацій в Інтернеті.

“О Аллах, ми не бачили від нього нічого, крім добра”, ‒ сказав аятолла Хаменеї у стандартній молитві за померлих арабською мовою. Виконувач обов'язків президента Ірану Мохаммад Мохбер стояв поруч і відкрито плакав під час служби.

Труни винесли під крики “Смерть Америці”. Їх завантажили у трейлер для процесії через центр Тегерана до площі Азаді, де Раїсі виступав з промовами в минулому. На заході була присутня верхівка Корпусу вартових Ісламської революції ‒ військової гілки виконавчої влади Ірану.

Також у похоронах участь взяв Ісмаїл Ганія ‒ один з лідерів бойовиків ХАМАСу, яких Іран озброїв і яких підтримує під час війни Ізраїлю та теругруповання.

Окрім того, на службах у Тегерані також очікується участь прем’єр-міністр Пакистану Шехбаза Шаріфа і талібанської делегації з Афганістану.

Фото: EPA/UPG

Теократія Ірану оголосила п’ятиденну жалобу у зв’язку з недільною катастрофою, заохочуючи людей відвідати публічні траурні заходи. Зазвичай, такі заходи масово відвідують державні службовці та школярі, а інші – з патріотизму, цікавості чи для того, щоб бути свідками історичних подій.

Для шиїтської теократії Ірану масові демонстрації є вирішальними для демонстрації легітимності їхнього керівництва. У 1979 році мільйони людей вийшли на вулиці Тегерана, щоб вітати великого аятоллу Рухоллу Хомейні під час Ісламської революції. Стільки ж відвідало його похорони 10 років потому.

За приблизними підрахунками, у 2020 році на процесії на честь покійного генерала КВІР Касема Сулеймані, який загинув під час удару американського безпілотника в Багдаді, зібрався мільйон осіб.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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