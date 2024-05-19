Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку, ‒ ЗМІ (оновлено)

В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Райсі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Reuters та іранське державне телебачення.

Наразі не відомо, чи перебував президент у цьому гелікоптері.

Будь-яких додаткових подробиць про інцидент іранські ЗМІ не дають.

Оновлено. За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку. До місця події вже прямують рятувальні команди.

Іранські ЗМІ надали суперечливі повідомлення про інцидент, офіційного підтвердження поки що не було.

Bloomberg пише, що інцидент стався внаслідок густого туману в регіоні, що ускладнює роботу рятувальних команд.

Повітряний кортеж Райсі складався з трьох гелікоптерів з високопосадовцями, включно з міністром закордонних справ Хоссейном Амірабдоллахіаном. Офіційної інформації про стан президента немає.

Раніше в неділю Райсі зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим для урочистого відкриття спільно побудованої дамби на кордоні між двома країнами. Інцидент стався, коли Райсі поверталавя з іранської провінції Східний Азербайджан.