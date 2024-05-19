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МЗС Італії скликає засідання щодо арешту Росією активів UniCredit банку

Високопосадовці МЗС зберуться у понеділок, 20 травня.

МЗС Італії скликає засідання щодо арешту Росією активів UniCredit банку
Фото: IQ Decision

Міністерство закордонних справ Італії та високопоосадовці зберуться у понеділок 20 травня для анлізу та обговорення дій російського суду щодо арешту активів UniCredit банку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

У п’ятницю, 17 травня, російський арбітражний суд наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank, UniCredit та їх дочірніх компаній у РФ на суму 463 мільйони євро за заявою "Русхімальянсу".

Джерела Reuters повідомили, що судовий позов проти UniCredit і складне становище інших італійських компаній з російськими операціями будуть обговорюватися на засіданні в понеділок 20 травня, скликаному міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

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