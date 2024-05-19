Єменські хусити завдали ракетного удару по танкеру, що належить Греції

Хусити запустили протикорабельну ракету по танкеру під панамським прапором.

Єменські хусити, яких підтримує Іран, у ніч на 18 травня влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, який йшов під панамським прапором та належить Греції.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х.

Відомо, що хусити запустили одну протикорабельну ракету по нафтовому танкеру M/T Wind близько першої години ночі 18 травня, спричинивши затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок.

У CENTCOM зазначають, що екіпаж відновив власними силами роботу двигуна та кермового блоку.

"Ця тривала зловмисна й безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", – ідеться у заяві CENTCOM.