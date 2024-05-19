Єменські хусити завдали ракетного удару по танкеру, що належить Греції

Єменські хусити, яких підтримує Іран, у ніч на 18 травня влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, який йшов під панамським прапором та належить Греції.
Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у мережі Х.
Відомо, що хусити запустили одну протикорабельну ракету по нафтовому танкеру M/T Wind близько першої години ночі 18 травня, спричинивши затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок.
У CENTCOM зазначають, що екіпаж відновив власними силами роботу двигуна та кермового блоку.
"Ця тривала зловмисна й безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", – ідеться у заяві CENTCOM.
- Станом на початок квітня військово-морська місія ЄС відбила 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі. Зона операції охоплює Червоне, Аравійське і Оманське моря, а також Аденську і Перську затоки та північно-західну частину Індійського океану.