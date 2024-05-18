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Президентка Грузії ветувала закон про "іноагентів"

Зурабішвілі заявила, що цей закон є перешкодою на європейському шляху країни.

Президентка Грузії ветувала закон про "іноагентів"
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон «Про прозорість іноземного впливу», передає грузинський телеканал 1TV

Як сказана Зурабішвілі на брифінгу, згаданий закон перешкоджає її країні на європейському шляху.

"Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є абсолютно законним і сьогодні буде передано до парламенту", - сказала президентка.

Зурабішвілі підкреслила, що закон "не підлягає жодним змінам та покращенням, і тому на нього накладається дуже просте вето". 

"Цей закон має бути скасовано", - наголосила президентка Грузії.

Грузія і закон про "іноагентів": що відомо

  • Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні. 
  • Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
  • Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
  • Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС, а згодом заявила, що уряд намагається таким законопроєктом догодити Москві.
  • Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
  • Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
  • 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
  • 14 травня парламент Грузії схвалив закон про “іноагентів” у фінальному читанні
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