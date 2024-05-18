Президентка Грузії ветувала закон про "іноагентів"

Зурабішвілі заявила, що цей закон є перешкодою на європейському шляху країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон «Про прозорість іноземного впливу», передає грузинський телеканал 1TV.

Як сказана Зурабішвілі на брифінгу, згаданий закон перешкоджає її країні на європейському шляху.

"Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є абсолютно законним і сьогодні буде передано до парламенту", - сказала президентка.

Зурабішвілі підкреслила, що закон "не підлягає жодним змінам та покращенням, і тому на нього накладається дуже просте вето".

"Цей закон має бути скасовано", - наголосила президентка Грузії.

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