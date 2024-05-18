Президентка Грузії ветувала закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон «Про прозорість іноземного впливу», передає грузинський телеканал 1TV.
Як сказана Зурабішвілі на брифінгу, згаданий закон перешкоджає її країні на європейському шляху.
"Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є абсолютно законним і сьогодні буде передано до парламенту", - сказала президентка.
Зурабішвілі підкреслила, що закон "не підлягає жодним змінам та покращенням, і тому на нього накладається дуже просте вето".
"Цей закон має бути скасовано", - наголосила президентка Грузії.
Грузія і закон про "іноагентів": що відомо
- Минулого місяця парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
- Цей законопроєкт вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти ухвалення законопроєкту, а президентка країни обіцяла заветувати його.
- Крім того, Саломе Зурабішвілі екстрено звернулася до лідерів ЄС, а згодом заявила, що уряд намагається таким законопроєктом догодити Москві.
- Депутати Європарламенту вбачають у спробі грузинської провладної партії ухвалити закон про "іноагентів" серйозну загрозу процесу євроінтеграції країни. Через цей документ Грузія може втратити статус кандидата в ЄС.
- Нещодавно країною знову прокотилися протести. Дійшло до того, що у ніч на 1 травня сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет проти мітингувальників.
- 1 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив упевненість, що закон про "іноагентів" вдасться прийняти попри протести і подолати вето президента, додавши, що після ухвалення документа буде "декілька днів дискомфорту".
- 14 травня парламент Грузії схвалив закон про “іноагентів” у фінальному читанні