У Тбілісі двох протестувальників затримали за кримінальною статтею

МВС Грузії затримало двох протестувальників біля будівлі парламенту у Тбілісі 14 травня за обвинуваченням у груповому завданні шкоди майну.
Про це пише Ехо Кавказа.
За цей злочин передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.
За версією міліції, молоді люди разом з іншими учасниками мітингу навмисне пошкодили залізну захисну огорожу, встановлену біля входу до парламенту, застосувавши як фізичну силу, так і залізний предмет.
“МВС продовжує слідчо-оперативну діяльність з метою встановлення та затримання інших осіб, причетних до злочину”, ‒ зазначає видання.
Розслідування ведеться за статтею 187 КК Грузії – ушкодження чи знищення речі групою осіб.
- 14 травня парламент Грузії ухвалив закон “про прозорість іноземного впливу” або про "іноагентів' у третьому читанні.
- Закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою.
- На мітингу у цей день поліція затримала 13 осіб ‒ усім їм висунуто звинувачення в адміністративних правопорушеннях, дрібному хуліганстві та непокорі поліції.