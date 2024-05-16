У Тбілісі двох протестувальників затримали за кримінальною статтею

За версією міліції, молоді люди разом з іншими учасниками мітингу навмисне пошкодили залізну захисну огорожу, встановлену біля входу до парламенту.

Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

МВС Грузії затримало двох протестувальників біля будівлі парламенту у Тбілісі 14 травня за обвинуваченням у груповому завданні шкоди майну.

Про це пише Ехо Кавказа.

За цей злочин передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

За версією міліції, молоді люди разом з іншими учасниками мітингу навмисне пошкодили залізну захисну огорожу, встановлену біля входу до парламенту, застосувавши як фізичну силу, так і залізний предмет.

“МВС продовжує слідчо-оперативну діяльність з метою встановлення та затримання інших осіб, причетних до злочину”, ‒ зазначає видання.

Розслідування ведеться за статтею 187 КК Грузії – ушкодження чи знищення речі групою осіб.

Фото: EPA/UPG Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

Фото: EPA/UPG Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року