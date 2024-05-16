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У Тбілісі двох протестувальників затримали за кримінальною статтею

За версією міліції, молоді люди разом з іншими учасниками мітингу навмисне пошкодили залізну захисну огорожу, встановлену біля входу до парламенту.

У Тбілісі двох протестувальників затримали за кримінальною статтею
Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

МВС Грузії затримало двох протестувальників біля будівлі парламенту у Тбілісі 14 травня за обвинуваченням у груповому завданні шкоди майну. 

Про це пише Ехо Кавказа.

За цей злочин передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

За версією міліції, молоді люди разом з іншими учасниками мітингу навмисне пошкодили залізну захисну огорожу, встановлену біля входу до парламенту, застосувавши як фізичну силу, так і залізний предмет.

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“МВС продовжує слідчо-оперативну діяльність з метою встановлення та затримання інших осіб, причетних до злочину”, ‒ зазначає видання.

Розслідування ведеться за статтею 187 КК Грузії – ушкодження чи знищення речі групою осіб.

Протест проти прийняття закону про &quot;іноагентів&quot;. Тбілісі, 14 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

Протест проти прийняття закону про &quot;іноагентів&quot;. Тбілісі, 14 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

  • 14 травня парламент Грузії ухвалив закон “про прозорість іноземного впливу” або про "іноагентів' у третьому читанні.
  • Закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
  • Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою.
  • На мітингу у цей день поліція затримала 13 осіб ‒ усім їм висунуто звинувачення в адміністративних правопорушеннях, дрібному хуліганстві та непокорі поліції. 
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