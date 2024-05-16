У Фіцо стріляв словацький письменник, ‒ ЗМІ

71-річний чоловік, який стріляв у прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох збірок віршів і членом Словацького товариства письменників.

Про це пише Reuters з посиланням на словацькі ЗМІ.

Plus7dn повідомило, що у Фіцо стріляв письменник Юрай Чінтула, який є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Словаччина”.

Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, за словами якого батько був законним власником ліцензії на зброю.На відео без дати, опублікованому у Facebook, видно, як ймовірний нападник каже: “Я не згоден з політикою уряду”.

“Ліквідовані засоби масової інформації. Чому атакують RTVS (суспільний мовник)? Чому люди... Мазак, чому його вигнали з посади”, ‒ продовжив він, згадуючи Яна Мазака, якого зняли з посади голови правління Державної судової ради.

Міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток заявив вчора на пресконференції, що напад був “політично мотивованим”.

Фіцо та його союзники в урядовій коаліції розкритикували деякі ЗМІ та опозицію, заявивши, що вони розпалили напруженість у центральноєвропейській державі.

“Прогресивна Словаччина” скасувала запланований протест і закликала до стриманості, щоб уникнути ескалації напруженості.