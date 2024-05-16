ЗМІ: міністр оборони Німеччини хоче збільшити оборонний бюджет на тлі загрози Росії, але Шольц проти

Глава бундесверу вважає, що на наступний рік бюджет на оборону треба збільшити принаймні на 6,5 млрд євро.

Між німецьким канцлером Олафом Шольцом та міністром оборони Борисом Пісторіусом виникли розбіжності щодо витрат на збройні сили. Голова бундесверу все більше розчаровується відмовою Шольца збільшити оборонний бюджет на наступний рік на 6,5 млрд євро, наводить уривки матеріалу газети Süddeutsche Zeitung видання The Telegraph.

Поштовхом для суперечки став коментар Пісторіуса для газети, в якому він пообіцяв зробити Німеччину країною, яка "готова до війни" на тлі загрози з боку Росії. В цьому коментарі він закликав звільнити оборонний бюджет від урядових лімітів.

Як відомо, з 2016 року кошти на оборону в Німеччині перебувають під "борговим гальмом" – правилом, яке ухвалили для запобігання перевитрат. Пісторіус стверджував, що створення функціональних бойових сил є конституційною вимогою Німеччини, тобто боргове гальмо не повинно впливати на нього.

Але Шольц публічно відмежувався від цієї точки зору, сказавши німецькому виданню новин Stern, що настав "час попітніти" з точки зору фінансового планування. Ці коментарі не стосувалися безпосередньо Пісторіуса, але багато хто сприйняв їх як докір словам міністра оборони.

Пісторіус погодився з тим, що знайти додаткові кошти буде важко. Але він також вважає вкрай важливим забезпечення можливості зробити Німеччину провідною силою безпеки в Європі, особливо на тлі побоювань, що пряма війна між НАТО та Росією може спалахнути протягом п’яти років.

"Не буде простої відповіді на питання, звідки візьмуться всі гроші, необхідні для усунення розриву. Ми говоримо про додаткові вимоги від €6,5 до €7 млрд на наступний рік. Додаткові потреби продовжуватимуть зростати в наступні роки", – сказав він цього тижня.