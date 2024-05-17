Наступним головою Військового комітету ЄС буде ірландський генерал

У травні 2025 року він змінить на посаді свого колегу з Австрії.

Попри статус політичного блоку, Європейський Союз має свій вищий військовий орган - комітет, у якого рівно за рік з'явиться новий очільник. У четвер на цю посаду було затверджено ірландського генерал-лейтенанта, голову Генштабу збройних сил республіки Шона Кленсі.

Про призначення наступника у мережі X повідомив нинішній голова Військового комітету ЄС. Зараз цю посаду обіймає Роберт Брігер - колишній командувач штабу збройних сил Австрії.

Цікаво, що замість представника нейтральної країни головою комітету стає генерал з іншої нейтральної держави. Ані Австрія, ані Республіка Ірландія не входять до військових союзів.

Формально кандидатуру генерала Кленсі ще має погодити Рада ЄС. Його каденція розпочнеться у травні 2025 року і триватиме три роки.