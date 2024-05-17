Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ГоловнаСвіт

Наступним головою Військового комітету ЄС буде ірландський генерал

У травні 2025 року він змінить на посаді свого колегу з Австрії.

Наступним головою Військового комітету ЄС буде ірландський генерал
Генерал Шон Кленсі
Фото: X

Попри статус політичного блоку, Європейський Союз має свій вищий військовий орган - комітет, у якого рівно за рік з'явиться новий очільник. У четвер на цю посаду було затверджено ірландського генерал-лейтенанта, голову Генштабу збройних сил республіки Шона Кленсі.

Про призначення наступника у мережі X повідомив нинішній голова Військового комітету ЄС. Зараз цю посаду обіймає Роберт Брігер - колишній командувач штабу збройних сил Австрії.

Цікаво, що замість представника нейтральної країни головою комітету стає генерал з іншої нейтральної держави. Ані Австрія, ані Республіка Ірландія не входять до військових союзів.

Формально кандидатуру генерала Кленсі ще має погодити Рада ЄС. Його каденція розпочнеться у травні 2025 року і триватиме три роки.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies