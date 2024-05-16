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Парламент Молдови визначився із датою проведення референдуму щодо вступу країни до ЄС

Також депутати змінили запитання, яке має бути у бюлетені.

Парламент Молдови визначився із датою проведення референдуму щодо вступу країни до ЄС
Парламент Молдови
Фото: EPA/UPG

16 травня парламент Молдови затвердив дату референдуму щодо вступу країни до ЄС, повідомляє Newsmaker.

Народне волевиявлення пропонують провести 20 жовтня цього року. За це рішення проголосували 55 депутатів провладної партії "Дія і солідарність", один позафракційний. Утримали 20 опозиціонерів, а четверо депутатів від комуністів і соціалістів виступили проти.

Також автори законопроєкту змінили запитання, яке винесуть на референдум. Замість «Ви за приєднання Молдови до ЄС?» у бюлетені буде питання «Чи підтримуєте ви введення європейської інтеграції до Конституції Молдови». Передбачено два варіанти відповіді: «Так» і «Ні».

Також у бюлетені вкажуть конкретні зміни, які внесуть до Конституції, якщо більшість громадян Молдови підтримає вступ країни до ЄС.

Зокрема, йдеться про те, що у преамбулі основного документа Молдови з'явиться згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку країни. У Конституції також з’явиться окрема стаття «Європейська інтеграція». У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС та актів, і після приєднання до цих документів вони матимуть пріоритет перед національним законодавством.

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