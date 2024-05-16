Великобританія розробляє нову зброю для збиття кількох дронів одночасно

У Великобританії розробляють новітню радіохвильову зброю RFDEW для виведення з ладу електроніки противника та знищення кількох безпілотників одночасно.

Про це йдеться у повідомленні міноборони Сполученого Королівства.

Універсальна система може виявляти, відстежувати та знищувати загрози на суші, у повітрі та на морі. Зброя зможе вражати цілі на відстані до 1 км, проте зараз триває робота над збільшенням радіусу дії.

Розробка випромінює радіохвилі, які порушують або пошкоджують важливі електронні компоненти ворожої техніки, змушуючи її зупинятися на місці або падати з неба.

"При ціні лише 10 пенсів за постріл, промінь RFDEW є значною економічною альтернативою традиційним ракетним системам протиповітряної оборони, здатним миттєво збивати небезпечні зграї безпілотників. Високий рівень автоматизації також означає, що самою системою може керувати одна людина. Ця технологія може запропонувати рішення для захисту та захисту критично важливих активів і баз", – йдеться у повідомленні міноборони Великобританії.

Технологія RFDEW може бути встановлена на різних військових транспортних засобах.

Розробка є частиною роботи з переведення оборонної промисловості Великобританії на "військові рейки" після того, як прем’єр-міністр країни минулого місяця заявив про збільшення оборонного бюджету до 2,5% ВВП до 2030 року.

"Війна в Україні показала нам важливість розгортання безпілотних систем, але ми також повинні вміти захищатися від них. Оскільки в найближчі роки ми збільшимо витрати на оборону, наша стратегія оборонних безпілотників гарантуватиме, що ми будемо в авангарді цієї еволюції бойових дій", – зазначив міністр оборонних закупівель країни Джеймс Картлідж.