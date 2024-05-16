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​Міноборони допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння та військової техніки

Арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння.

​Міноборони допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння та військової техніки
Ілюстративне фото
Фото: president.gov.ua

За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ.

За перші три місяці 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

  • Як повідомлялося, від 24 лютого 2022 до експлуатації в Силах оборони допустили понад 60 зразків стрілецької зброї. Серед них – ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.
  • В Україні також збільшили гранти для оборонних розробок.
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