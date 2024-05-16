​Міноборони допустило до експлуатації ще 18 зразків озброєння та військової техніки

За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ.

За перші три місяці 2024 року Міноборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.