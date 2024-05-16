Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА.
Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів).
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Миропільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
Зазначимо, на Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 12 отримали поранення.