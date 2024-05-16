Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Зазначимо, на Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула , 12 отримали поранення.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА.

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