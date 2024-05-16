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Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 36 вибухів.

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА. 

Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Миропільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Зазначимо, на Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 12 отримали поранення.

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