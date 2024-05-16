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Запорізька область зазнала 260 атак окупантів за добу, є поранені

Під ворожим обстрілом перебували 7 населених пунктів області.

Запорізька область зазнала 260 атак окупантів за добу, є поранені
Наслідки обстрілу, Запорізька область. Фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Запорізьку область окупанти атакували 260 разів впродовж доби. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Поранено двох чоловіків і жінку під час ворожої атаки по Василівському району.

Про таке повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

  • Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську. 
  • 121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.  
  • 11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 
  • 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.

Сили оборони півдня спростували фейк щодо захоплення армією РФ Роботиного на Запоріжжі. Попри численні штурми Роботиного, російська армія не має успіхів на цьому напрямку.

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