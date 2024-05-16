Запорізька область зазнала 260 атак окупантів за добу, є поранені

Запорізьку область окупанти атакували 260 разів впродовж доби. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Поранено двох чоловіків і жінку під час ворожої атаки по Василівському району.

Про таке повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську.

121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.

Сили оборони півдня спростували фейк щодо захоплення армією РФ Роботиного на Запоріжжі. Попри численні штурми Роботиного, російська армія не має успіхів на цьому напрямку.