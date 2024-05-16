Запорізька область зазнала 260 атак окупантів за добу, є поранені

Запорізьку область окупанти атакували 260 разів впродовж доби. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Поранено двох чоловіків і жінку під час ворожої атаки по Василівському району.
Про таке повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
- Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську.
- 121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
- 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.
Сили оборони півдня спростували фейк щодо захоплення армією РФ Роботиного на Запоріжжі. Попри численні штурми Роботиного, російська армія не має успіхів на цьому напрямку.