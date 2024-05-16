Новий португальський уряд підтримує посилення енергетичних санкцій проти РФ

Новий склад уряду Португалії, сформований після цьогорічних парламентських виборів, підтримує санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії.

Це випливає із заяви міністерки навколишнього середовища та енергетики Марії да Грака Карвалью, яку цитує Reuters.

Урядовиця наголосила, що Лісабон "в цілому скоординований з європейською енергетичною політикою, зокрема із заходами, спрямованими на забезпечення стратегічного суверенітету, та підтримує жорсткі санкції, щоб змусити Росію припинити вторгнення".

Заява стосується планів ЄС включити до наступного, вже 14-го пакету санкцій обмеження щодо російського скрапленого газу.