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За даними розвідки США, Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського, - ЗМІ

РФ хоче поставити під сумнів легітимність Зеленського, вважають американські спецслужби.

За даними розвідки США, Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського, - ЗМІ
Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського
Фото: radiosvoboda.org

Росія посилила свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані спецслужб США.

Також Росія хоче поставити під сумнів його легітимність протягом останніх місяців.

Як повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, але нещодавні розвідувальні дані показують, що “її точно стає більше”.

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За даними розвідки, Росія також поширює дезінформацію стосовно виходу України з Авдіївки.

Американський чиновник розповів, що США інформують про це партнерів.

  • Російська пропаганда поширює маніпуляції щодо відсутності оборонних рубежів у Харківській області з метою дискредитації українського військового керівництва та посіяти паніку серед цивільного населення.
  • Росія за допомогою юристів Віктора Медведчука просуває тези для дискредитації мобілізації в Україні.
  • Франція просить Європейський Союз запровадити новий режим санкцій проти Росії через дезінформацію та операції з втручання у вибори у всьому світі.
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