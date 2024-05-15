За даними розвідки США, Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського, - ЗМІ

Росія посилила свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані спецслужб США.

Також Росія хоче поставити під сумнів його легітимність протягом останніх місяців.

Як повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, але нещодавні розвідувальні дані показують, що “її точно стає більше”.

За даними розвідки, Росія також поширює дезінформацію стосовно виходу України з Авдіївки.

Американський чиновник розповів, що США інформують про це партнерів.