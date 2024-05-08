У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: юристи Медведчука, боти та псевдоексперти дискредитують мобілізацію в Україні за кордоном

Росія продовжує просування пропаганди по дискредитації мобілізації в Україні за кордоном.

ЦПД: юристи Медведчука, боти та псевдоексперти дискредитують мобілізацію в Україні за кордоном
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону розповів, що Росія за допомогою юристів Віктора Медведчука просуває тези для дискредитації мобілізації в Україні, пише "Дзеркало тижня".

Завдяки юридичним фірмам, експертам, які виходять у медійне поле і дають поради, як правильно ухилятися, кум Путіна Віктор Медведчук просуває наративи РФ щодо дискредитації мобілізації. 

"Ще одна категорія людей, які дискредитують мобілізацію – українці за кордоном, в тому числі й медійні люди. Вони щодня публікують десятки публікацій з критикою", – зазначає Коваленко. 

Крім того, фіксуються сотні коментарів під відео з військовими через ботів. 

"До цих відео перші 20 коментарів намагаються просувати ботів з однаковими наративами. Наприклад, якщо військовий сидить у студії, повернувся з фронту, йому пишуть «Спершу сам йди воюй, а потім інших змушуй»", – наголошує Коваленко. 

Також Росія маніпулює заявами окремих українських політиків, які намагаються збільшити власні рейтинги завдяки питанню мобілізації.

"Деяких із цих людей росіяни використовують для себе. Вони обрізають частину відео та відображають нібито позицію українців", – зазначив Коваленко.

  • Раніше Андрій Коваленко повідомляв, що першу хвилю російської кампанії з дискредитації влади "Майдан-3" вдалося збити. Однак кампанія триває в західних медіа.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies