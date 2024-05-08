ЦПД: юристи Медведчука, боти та псевдоексперти дискредитують мобілізацію в Україні за кордоном

Росія продовжує просування пропаганди по дискредитації мобілізації в Україні за кордоном.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону розповів, що Росія за допомогою юристів Віктора Медведчука просуває тези для дискредитації мобілізації в Україні, пише "Дзеркало тижня".

Завдяки юридичним фірмам, експертам, які виходять у медійне поле і дають поради, як правильно ухилятися, кум Путіна Віктор Медведчук просуває наративи РФ щодо дискредитації мобілізації.

"Ще одна категорія людей, які дискредитують мобілізацію – українці за кордоном, в тому числі й медійні люди. Вони щодня публікують десятки публікацій з критикою", – зазначає Коваленко.

Крім того, фіксуються сотні коментарів під відео з військовими через ботів.

"До цих відео перші 20 коментарів намагаються просувати ботів з однаковими наративами. Наприклад, якщо військовий сидить у студії, повернувся з фронту, йому пишуть «Спершу сам йди воюй, а потім інших змушуй»", – наголошує Коваленко.

Також Росія маніпулює заявами окремих українських політиків, які намагаються збільшити власні рейтинги завдяки питанню мобілізації.

"Деяких із цих людей росіяни використовують для себе. Вони обрізають частину відео та відображають нібито позицію українців", – зазначив Коваленко.