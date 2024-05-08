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Збільшилася кількість жертв ракетної атаки РФ на Одесу 29 квітня

У лікарні помер чоловік 2001 року народження.

Збільшилася кількість жертв ракетної атаки РФ на Одесу 29 квітня
Одеса, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

У Одесі збільшилася кількість жертв російської атаки на місто 29 квітня. У лікарні помер чоловік 2001 року народження. Таким чином кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього. Щирі співчуття родині загиблого", – написав Труханов у телеграмі.

Увечері 29 квітня російська армія здійснила ракетний удар по Одесі. Внаслідок атаки поранені щонайменше 32 людей.

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