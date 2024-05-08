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СБУ затримала жінку за підозрою у “зливі” окупантам геолокації опорних пунктів ЗСУ під час боїв за Київ

За даними відомства, протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ. Наразі вона перебуває під вартою. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала жінку за підозрою у “зливі” окупантам геолокації опорних пунктів ЗСУ під час боїв за Київ
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання на Київщині жінки за підозрою у тому, що вона на початку повномасштабного вторгнення РФ намагалась допомогти агресору захопити столицю України.

За даними відомства, протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли мегаполіс. Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ.

Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та «залягла на дно», щоб уникнути правосуддя. Втім співробітники СБУ задокументували її дії і затримали у власному помешканні.

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки. За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.

Особливу увагу звертала на вогневі позиції і протитанкові загородження на ключових автотрасах.

Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби. Куратори з РФ використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.

У ході обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, житель Луцька отримав 12 років тюрми за передачу ворогу інформації про військових аеродром. Чоловік свого часу проходив службу на цьому аеродромі.

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